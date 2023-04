Dupa 15 ani de crestere neintrerupta, Bittnet Group, primul grup romanesc de companii IT listat pe piata principala a BVB, intra intr-o noua faza de dezvoltare, odata cu intrarea in actionariat a Impetum Group (prin divizia de investitii Impetum Investments) si a fondului de investitii in curs de autorizare Agista.Noua structura de actionariat Bittnet GroupOdata cu incheierea cu succes in luna martie a celei mai recente majorari de capital Bittnet Group, in valoare de 32 milioane lei, grupul ... citeste toata stirea