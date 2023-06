Cea de-a XVI-a editie a Festivalului - concurs de traditii si obiceiuri "Cultura pentru Cultura", proiect cultural unic in Europa, se va desfasura in lunile iunie si iulie la Blaj, Ciugud, Vinerea si in Poiana Calineasa. Editia din anul 2023 debuteaza, duminica, 11 iunie, de la ora 12:00, la Blaj, pe Campia Libertatii.Comunitatile din mediul rural se prezinta in fata publicului si a juriului cu solisti vocali, grupuri vocale, rapsozi si poeti populari, solisti instrumentisti, grupuri ... citeste toata stirea