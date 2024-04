15 aprilie - Ziua mondiala a artei

Ziua mondiala a artei este marcata in fiecare an la 15 aprilie, pentru a celebra contributia artei si artistilor la imbogatirea culturii si spiritualitatii universale.Data a fost aleasa in memoria pictorului, sculptorului, arhitectului, inventatorului si umanistului italian, Leonardo da Vinci, nascut la 15 aprilie 1452, considerat un vizionar in lumea artelor si un simbol al liberei exprimari, dar si autorul celebrului adagiu "In viata, frumusetea dispare. In arta, nu".Instituita la ... citește toată știrea