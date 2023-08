Sambata, 19 august 2023, in jurul orei 20.00, publicul din Sebes va avea parte de o intalnire inedita cu trupa Phoenix, care va urca pe scena din Parcul Tineretului pentru un concert unic, dar si pentru a-si spune povestea prin intermediul documentarului realizat in anul 2022, care a cutreierat intreaga tara, dar a ajuns si la fanii din Europa.Phoenix, cunoscuta in Occident ca Transsylvania Phoenix, infiintata in anul 1962, la Timisoara, este cea mai iubita formatie romaneasca de muzica rock, ... citeste toata stirea