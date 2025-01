24 ianuarie - Unirea Principatelor Romane: O sarbatoare a unitatii si identitatii nationale

24 ianuarie este o zi cu o insemnatate profunda in istoria Romaniei, marcata de evenimentul care a pus bazele statului modern roman - Unirea Principatelor Romane. Aceasta reprezinta momentul in care Moldova si Esara Romaneasca au devenit un singur stat, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, in 1859. Decizia de a uni cele doua principate a fost un pas crucial spre consolidarea identitatii nationale si spre modernizarea societatii romanesti.In mijlocul secolului al XIX-lea, romanii din Moldova ... citește toată știrea