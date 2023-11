Vineri, 24 noiembrie 2023, la Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba ( Alba Iulia, Str. Trandafirilor, nr. 22), va fi vernisata la ora 17:00, expozitia de arta plastica a elevei Mara Cirlea, intitulata "Cu un picior in groapa". Expozitia va fi prezentata de autoarea tablourilor iar evenimentul le va avea ca amfitrioane pe bibliotecarele Liudmila Cioflica si Luiza Pop.Mara Cirlea are 18 ani si este eleva in clasa a XII-a la Colegiul National "Horea, Closca si Crisan" din Alba Iulia. "Pasiunea ... citeste toata stirea