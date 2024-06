5 IULIE 2024: ALEXANDRU TOMESCU ADUCE, DIN NOU, MAGIA VIORII STRADIVARIUS, LA SEBES

5 IULIE 2024: ALEXANDRU TOMESCU ADUCE, DIN NOU, MAGIA VIORII STRADIVARIUS, LA SEBESSi in acest an alegem MUZICA, pentru ca ea ne inspira, ne va apropia de frumos si, nu in ultimul rand, are viitor.Violonistul Alexandru Tomescu ne invita, din 25 iunie pana pe 16 iulie, la Concertele "METAMORFOZE" din TURNEUL INTERNAEsIONAL STRADIVARIUS, pentru a ne bucura impreuna de muzica lui Johann Sebastian BACH care, cum el insusi spune, a ramas "intr-o stare de adulare a divinitatii". Alexandru Tomescu ... citește toată știrea