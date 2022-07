Astazi, Targul de Fete de pe Muntele Gaina. Programul celei mai mari sarbatori populare din Romania: Tulnicaresele din Avram Iancu, "Antheia Imperialis, targul mesterilor populari si concert Phoenix

Targul de Fete, cea mai mare si cea mai cunoscuta sarbatoare populara din Romania, va avea loc in perioada 16-17 iulie 2022. Va cuprinde un program cultural-artistic divers cu concerte de folclor si muzica usoara, petreceri in aer liber, proiectii de filme etnografice si un targ al mesterilor populari.Dupa ce a fost intrerupt in timpul pandemiei, Targul de Fete de pe Muntele Gaina va fi reluat la sfarsitul acestei saptamani in judetul Alba, intr-un parteneriat intre Centrul de Cultura ... citeste toata stirea