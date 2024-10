Blajul sarbatoreste 270 de ani de la infiintarea primelor scoli moderne romanesti

In data de 11 octombrie a fiecarui an se sarbatoreste Ziua Scolii Ardelene, dedicata omagierii rolului fundamental al ideilor culturale si politice promovate de miscarea cunoscuta sub numele de Scoala Ardeleana. A fost stabilita aceasta data, deoarece la 11 octombrie 1754, episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron a emis decretul de infiintare, la Blaj, a primelor scoli sistematice si moderne din istoria romanilor.Fiind un an cu o incarcatura speciala, Consiliul Judetean Alba si Biblioteca ... citește toată știrea