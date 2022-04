Duminica, ora 17:30, Biserica Romano - Catolica din Teius: Concert cameral sustinut de Cvartetul de coarde al Judetului Alba

Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba organizeaza, duminica, 17 aprilie 2022, un concert cameral sustinut de Cvartetul de coarde al Judetului Alba in Biserica Romano-Catolica din Teius. Evenimentul este programat la ora 17:30 si intrarea este libera. In concert vor evolua Dan Liviu Cernat (vioara I), Madalin Danciu (vioara II), Madalina Gherman Neag (viola) si Florin Craiu (violoncel).Evenimentul este organizat de Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba, in parteneriat cu Consiliul Judetean ... citeste toata stirea