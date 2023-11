Proiectul 4.4 Monumentele literaturii romane este un proiect menit sa omagieze in fiecare an personalitatile a caror busturi se afla pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, din Parcul Mihai Eminescu.In acest context, joi, 23 noiembrie 2023, Consiliul Judetean Alba si Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, cele doua institutii organizatoare ale acestui proiect, il vor omagia pe episcopul Emilian Birdas, cel care a contribuit semnificativ la reinfiintarea in anul 1975 a Episcopiei Ortodoxe de ... citeste toata stirea