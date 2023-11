Muzeul Municipal "Ioan Raica" din Sebes, propune ca exponat al lunii noiembrie, portretul doctorului Karl Eduard Krasser, realizat de pictorul Sava Hentia in anul 1886.Lucrarea a fost achizitionata in anul 1963 de la Gertrud Acker, care stabilindu-si domiciliul la Bucuresti a decis sa o vanda muzeului din Sebes.Realizata in tehnica ulei pe panza, lucrarea prezinta bustul unui barbat in floarea varstei (in momentul pictarii, medicul avea 48 ani). Redat pe un fond brun inchis, chipul barbatului ... citeste toata stirea