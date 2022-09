Exponatul lunii septembrie la Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes: Spada de bronz descoperita in anul 2004 pe raza municipiului. Este asemanatoare cu cea din "Iliada" de Homer

Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes, propune ca exponat al lunii septembrie, o spada din bronz descoperita in campania arheologica din anul 2004, in cartierul Mihail Kogalniceanu din localitate.Starea de conservare a piesei este foarte buna. Acoperita cu o patina verde-albastruie, are varful indoit, iar lama prezinta urme de folosire inca din antichitate.Greutatea spadei este de 560 g, lungimea de 44 cm, din care lama are 29 cm, iar manerul 15 cm. Latimea maxima a lamei foliforme cu nervura ... citeste toata stirea