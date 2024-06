In luna iunie, Raftul Bibliotecii Judetene "Lucian Blaga" Alba poposeste la Bucium

Marti, 18 iunie 2024, Raftul Bibliotecii Judetene "Lucian Blaga" Alba ajunge la Biblioteca din comuna Bucium, unde va fi inaugurat la ora 10:30, in prezenta oficialitatilor locale si judetene, a echipei de proiect condusa de managerul bibliotecii judetene Silvan Stancel, a oamenilor de cultura din zona, a cadrelor didactice, a elevilor si nu in ultimul rand in prezenta locuitorilor din comuna Bucium. Proiectul este organizat de Consiliul Judetean Alba si Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, ... citește toată știrea