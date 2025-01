JOI, 23 IANUARIE 2025, VERNISAJ LA SEBES: EXPOZIEsIA TEMPORARA "SERBARILE CENTENARULUI NASTERII LUI AVRAM IANCU (31 AUGUST - 2 SEPTEMBRIE 1924)"

Joi, 23 ianuarie 2025, incepand cu ora 12.30, la sediul Centrului Cultural "Lucian Blaga" Sebes va avea loc vernisajul expozitiei temporare "Serbarile Centenarului nasterii lui Avram Iancu (31 august - 2 septembrie 1924)", in prezenta curatorului acesteia, dr. Ioana Rustoiu, de la Muzeul National al Unirii Alba Iulia.Sarbatoarea, prima celebrare nationala dedicata lui Avram Iancu in Romania de dupa Marea Unire, s-a desfasurat sub egida ASTREI, in prezenta Familiei Regale a Romaniei, si a avut ... citește toată știrea