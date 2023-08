Marti, 8 august 2023, la ora 14, la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia - cladirea Museikon - va fi vernisata expozitia: Facsimilul manuscrisului Codex Aureus. Aniversarea consacrarii Episcopului Batthyany Ignac.Numit de imparateasa Maria Tereza, in calitatea de episcop al Transilvaniei, in anul 1780, Batthyany Ignac isi prelua functia in luna august a anului 1781.Renumit colectionar de carte, Batthyany a achizitionat numeroase valori bibliofile, cea mai valoroasa piesa fiind - ... citeste toata stirea