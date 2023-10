Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sebes are placerea de a va invita la un eveniment cultural cu totul special, spectacolul Jungla TeVe, o productie a Teatrului Dramaturgilor Romani Bucuresti, in regia lui Gigi Caciuleanu, cu actorii Lari Giorgescu si Alina Petrica, un proiect cultural cu protagonisti care sunt in centrul atentiei presei de profil.Reprezentatia va avea loc marti, 31 octombrie 2023, ora 18.00, in sala de evenimente "Radu Stanca" a Centrului Cultural "Lucian Blaga" Sebes.Un ... citeste toata stirea