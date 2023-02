Miercuri: Piesa de teatru "Muzicantii din Bremen", de Fratii Grimm, pusa in scena de Teatrul de Papusi "Prichindel" la Penitenciarul Aiud

Teatrul de Papusi "Prichindel" este institutia care sustine proiectele al caror scop este acela de a educa prin teatru, de a dezvolta simtul artistic prin teatru, dar si de a ne cunoaste mai bine, pe noi insine.De aceea am spus DA si am acceptat sa fim parteneri, alaturi de Asociatia PAKIV Romania si Penitenciarul Aiud, intr-un proiect care vizeaza persoanele private de libertate. Aceasta activitate se inscrie foarte bine in linia proiectului nostru - Gesturi pentru toti.Proiectul PN1013 - ... citeste toata stirea