Ioan Simu s-a nascut in Ciufud, plasa Blaj, comitatul Alba Inferioara, in ziua de 27 iunie 1875. Studiile le-a facut in Blaj, iar in anul 1898 a fost hirotonit preot. Casatorit cu Eugenia Ciura, fiica preotului greco-catolic din Abrud, a avut sapte copii (sase fete si un baiat).Inca din tinerete a avut de-a face cu autoritatile maghiare, in timpul studentiei fiind arestat si amendat cu suma de 10 florini pentru ca a avut indrazneala, ca membru in corul invatatorului Crucian Simu din Ciufud, sa ... citeste toata stirea