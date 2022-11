MUZEULUI MUNICIPAL "IOAN RAICA" SEBES: Expozitie temporara stradala "PRESA INCORONARII", dedicata suveranilor Romaniei, regelui Ferdinand si reginei Maria

Muzeul Municipal "Ioan Raica" din Sebes va gazdui incepand de joi, 1 Decembrie, expozitie temporara dedicata Incoronarii regelui Ferdinand si a reginei Maria, ca suverani ai Romaniei Mari, eveniment care a avut loc la Alba Iulia in data de 15 octombrie 1922.Potrivit organizatorilor, expozitia va fi deschisa publicului, pana pe data de 15 ianuarie 2023.Expozitia se inscrie in cadrul manifestarilor organizate in pe tot parcursul anului 2022 pentru a celebra cei o suta de ani care au trecut de ... citeste toata stirea