Peste 1.000 de vizitatori s-au bucurat de "Eminescu-omul", la Palatul Principilor Transilvaniei

Din inima Ardealului, inapoi in capitala Moldovei Peste 1.000 de vizitatori au venit sa-l cunoasca pe "Eminescu-omul", la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia .In perioada 21 martie - 21 aprilie, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei a gazduit expozitia "Eminescu-omul", itinerata pentru prima data in Romania de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi. Au dat plus valoare evenimentului Historic Paper Treasures&Collectibles si Opera Nationala Bucuresti, care au completat ... citește toată știrea