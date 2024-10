Poetul Aron Cotrus, comemorat pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

Pe 1 noiembrie 1961 a murit exilat la Long Beach, California, Aron Cotrus, "al doilea poet ardelean interbelic important dupa Lucian Blaga", dupa cum se afirma pe site-ul https://mnlr.ro/aron-cotrus/ al Muzeului National al Literaturii.Aron Cotrus s-a nascut la 2 ianuarie 1891 in localitatea Hasag din judetul Sibiu, in familia preotului Aron Cotrus si a sotiei sale Ana, ambii nascuti pe meleagurile Albei. Primele clase primare le-a efectuat in satul Hasag, iar restul in satul Lupu, comuna ... citește toată știrea