Poezii pe sase corzi - "Anton Pann de la vers la muzica"

In organizarea Consiliului Judetean Alba si a Bibliotecii Judetene "Lucian Blaga" Alba se desfasoara in fiecare luna cate o activitate din cadrul proiectului 3.25 Poezii pe sase corzi, un proiect ce-si propune sa promoveze colectia de carte de poezie, poetii si poeziile lor puse pe muzica, in vederea atragerii de noi categorii de public spre serviciile de biblioteca. Proiectul se deruleaza sub forma unui club de muzica si poezie, club in care sunt invitati alaturi de amatori, si profesionisti ... citește toată știrea