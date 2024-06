"Povesti in Versuri", tema Laboratorului de C'ArteTeatru al Bibliotecii Judetene "Lucian Blaga" Alba

"Povesti in Versuri", tema Laboratorului de C'ArteTeatru al Bibliotecii Judetene "Lucian Blaga" AlbaJoi, 13 iunie 2024, de la ora 15:00, Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba gazduieste un nou atelier de teatru care are ca titlu: "Povesti in versuri: Gandire si traire in frazarea textului liric". Atelierul va incepe, ca de obicei, cu exercitii de incalzire vocala, dictie si improvizatie. Va urma apoi prezentarea unor volume semnate de Mihai Eminescu, de unde se vor alege poezii si fragmente ... citește toată știrea