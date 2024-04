Sarbatoare mare cu cruce rosie in biserica Ortodoxa in ziua de 23 aprilie.Este pomenit Sfantul Mare Mucenic Gheorghe

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, este sarbatorit de Biserica in ziua de 23 aprilie.Sfantul Gheorghe a fost fiu de parinti crestini vestiti, invatand buna credinta din copilarie, si fiu de mucenic, tatal sau a fost omorat pentru Hristos.A trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), mai intai in Capadocia si apoi in Palestina. Aici s-a mutat impreuna cu mama sa, care avea multa avere in Cezareea Palestinei.S-a inrolat in armata romana si a ajuns la demnitatea de ... citește toată știrea