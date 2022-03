Trei zile de sarbatoare pentru Teatrul de Papusi "Prichindel" din Alba Iulia

Teatrul de Papusi "Prichindel" sarbatoreste in 20 martie Ziua Mondiala a Teatrului pentru Copii si Tineret, in 21 martie Ziua Mondiala a Marionetistilor si in 27 martie Ziua Mondiala a Teatrului. Zile de sarbatoare, in care teatrul uneste lumea, aducand bucuria, magia si inefabilul povestilor, cu speranta la pace.Asa cum transmite si secretarul general UNIMA (Uniunea Internationala a Marionetistilor), Dimitri Jageneau, "Ziua de 21 martie a devenit o zi de celebrare a bucuriei, care izvoraste ... citeste toata stirea