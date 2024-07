"Ursul pacalit de vulpe" in spiritul lui Cristian Pepino

Teatrul de Papusi "Prichindel" va invita la spectacolul-premiera "Ursul pacalit de vulpe", dramatizare semnata de Cristian Pepino, dupa povestea lui Ion Creanga, regia Teodora Popa, spectacol cu care incheiem stagiunea 2023 - 2024.Este binecunoscuta povestea aceasta cu sireata vulpe care ii pacaleste pe toti. Dar, in povestea noastra, asa in spiritul lui Cristian Pepino, roscata cea faloasa isi va cam gasi nasul. E drept ca ursul tot fara coada ramane, in incapacitatea sa de a discerne ... citește toată știrea