ZIUA CULTURII NAEsIONALE : Adrian Bogdan despre Lancram, locul unde s-a nascut vesnicia!

De Ziua Culturii Nationale, fostul viceprimar al municipiului Sebes, Adrian Bogdan, aduce in oglinda istoria marelui poet si filozof Lucian Blaga. Prezent la Casa Memoriala din Lancram acesta face o prezentare scurta a locului in care s-a nascut vesnicia.Pornind pe soseaua ce duce la Sebes, la nici 15 km de Alba Iulia, veti ajunge in localitatea Lancram. Aici, din drumul european E 81, pe partea stanga, se desprinde o straduta ingusta, denumita Ulita Veche. Se urmeaza practic un curs paralel ... citeste toata stirea