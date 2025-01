Ziua Culturii Nationale: "Eminescu la Palat. O mereu actuala provocare culturala" - tur virtual ghidat in Casa parinteasca din Ipotesti, conferinta sustinuta de eminescolog Diana Campan si recital prof. Daniel Avram & Scoala de Folk

Miercuri, 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia va invita la evenimentul "Eminescu la Palat. O mereu actuala provocare culturala".Acesta are loc incepand cu ora 10.00, in Sala Dietei, unde, in parteneriat cu Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu", Centrul de cercetari filologice si dialog multicultural al Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia si Palatul Copiilor Alba, Luceafarul ... citește toată știrea