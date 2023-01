Ziua Culturii Nationale va fi sarbatorita la Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba, printr-o serie de activitati dedicate marelui poet Mihai Eminescu

Pentru a marca Ziua Culturii Nationale, Consiliul Judetean Alba si Biblioteca Judeteana "Lucian Blaga" Alba propun publicului un program de activitati desfasurate pe parcursul a trei zile, incepand de vineri, 13 ianuarie 2023.Cu aceasta ocazie, acum, la 173 de ani de la nasterea poetului nepereche, prietenii bibliotecii sunt invitati sa-l redescopere pe Mihai Eminescu, in fiecare dintre ipostazele sale creatoare. In acest sens, toate activitatile derulate in cadrul proiectelor Bibliotecii ... citeste toata stirea