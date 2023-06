In perioada 2-3 iunie, in Cetatea Alba Carolina are loc cea de-a doua etapa a Campionatului National de Super Rally 2023.Evenimentul este organizat de Primaria Municpiului Alba Iulia in colaborare cu AMC Racing, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.La cursa din orasul "Marii Uniri" vor lua startul si patru piloti din Alba Iulia: Elisei Groza, Tudor Pop -pilot participant din partea CSM Unirea Alba Iulia-, Petru Constantinescu si Edi Tonchi.La start sunt asteptati 24 de ... citeste toata stirea