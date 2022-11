2-6 Decembrie: Regal sahistic la Alba Iulia si Sebes

Cei mai buni sahisti romani vor fi prezenti la Sebes si Alba Iulia in perioada 2-6 decembrie, cand cele doua municipii vor fi gazda a nu mai putin de 6 evenimente sahiste nationale si internationale organizate de Federatia Romana de Sah si Consiliul Judetean Alba sub denumirea "Festivalul International al Romaniei la Sah 2022".Evenimentul va fi o veritabila Mare Unire a Sahului Romanesc, deoarece va aduce in judetul Alba jucatorii de top romani ai momentului, dar si invitati de marca ... citeste toata stirea