Andrei Cordea fotbalist originar din Aiud, a fost decisiv joi seara, in victoria echipei sale de club FCSB, scor 1-0, in fata slovacilor de la Dunajska Streda, in turul 3 preliminar din Conference League.Jucatorul in varsta de 23 de ani, a marcat in minutul 29 al partidei de pe Arena Nationala, dupa o faza prelungita de atac a formatiei din Ghencea.Cordea a impins mingea in poarta goala, ... citeste toata stirea