Echipa din Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia are incepand de miercuri, un nou antrenor principal, in persoana lui Alexandru Pelici.Tehnicianul originar din Timisoara, a condus ultima data formatia de Liga 2, Campionii FC Arges, echipa de care s-a despartit ultima data la finalul lunii august.Pelici si-a incheiat cariera de jucator in 2002 chiar la echipa din Cetatea "Marii Uniri", iar apoi din 2004 a fost secund pe banca "alb-negrilor".Din 2004 pana in 2005, Pelici a ocupat functia de antrenor ... citeste toata stirea