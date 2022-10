Alexandru Sibisan (CS Unirea Alba Iulia) a obtinut medalia de aur la la Balcaniada de Judo, desfasurata in Muntenegru

Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia a obtinut o performanta extraordinara la Balcaniada de Judo - Under 21, desfasurata in 1 si 2 octombrie la Podgorica, Muntenegru. Judoka Alexandru Sibisan a castigat, la individual, medalia de aur, la categoria de greutate 90 de kilograme.De asemenea, echipa Romaniei din care a facut parte si Alexandru Sibisan, s-a clasat pe a doua treapta a podiumului. Astfel, sportivul nostru se intoarce in Romania cu doua medalii - una de aur, la individual si una de argint, ... citeste toata stirea