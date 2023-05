Gabriel Cotoara, antrenor originar din judetul Alba, a devenit campion in campionatul Ligii 4 Hunedoara, cu Gloria Geoagiu.La timona echipei din statiunea balneoclimaterica, tehnicianul originar din Ocna Mures s-a clasat pe locul 2, in sezonul regulat, cu o linie de clasament insumand 15 victorii, 3 remize si 2 infrangeri, cu un total de 48 de puncte.Gloria s-a calificat in play-off-ul Ligii 4 Hunedoara, alaturi de alte 3 formatii: Minerul Lupeni, Dacia Orastie si Corvinul Hunedoara.La fel ... citeste toata stirea