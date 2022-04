Castigatorul trofeului din 2021, Hubert Hurkacz, il va intalni pe Carlos Alcaraz, in semifinala la Miami Open

Hubert HurkaczPolonezul s-a calificat in semifinale dupa ce l-a invins pe Daniil Medvedev in sferturile de finala, scor 7-6, 6-3. Rusul ar fi avut nevoie sa ajunga in semifinale pentru a ajunge din nou lider mondial. Il surclasase de curand pe Novak Djokovic, dar pierduse din nou locul 1 la Indian Wells, cand a pierdut in a treia runda.Campionul de anul trecut, Hubert Hurkacz va juca semifinala cu unul dintre jucatorii momentului, ibericul Carlos Alcaraz(16 ATP) , supranumit "noul Nadal", ... citeste toata stirea