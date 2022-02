Catalin Haldan ar fi implinit 46 de ani. "Unicul capitan" de la Dinamo, inceta din viata in anul 2000, in urma unui stop cardiac, in timpul unui amical

Catalin Haldan, "Unicul capitan" al suflarii dinamoviste, ar fi implinit astazi, 46 de ani.Haldan a incetat din viata, in anul 2000, suferind un stop cardiac in timpul unui amical sustinut de Dinamo la Oltenita, in compania echipei locale.Nascut pe 3 februarie 1976, Catalin Haldan a fost junior al lui Dinamo, intr-o grupa cu care Ionut Chirila se mai mandreste si acum, campioana a Romaniei.Florentin Petre, Tararache, Cezar Dinu, Laurentiu Lica au ajuns sa joace in prima liga, din generatia ... citeste toata stirea