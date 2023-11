Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a castigat miercuri seara, scor 3-1, in deplasare, pe terenul formatiei poloneze LKS Commercecon Lodz, in primul meci din grupa E a Ligii Campionilor la volei feminin.Partida a durat aproape 2 ore, pe seturi scorul fiind 25-23, 19-25, 31-29, 25-17.Echipa din "Mica Roma" a castigat primul set la 23, dar a cedat urmatorul la 19.Setul decisiv in disputa din Polonia, a fost setul al treilea in care Blajul a salvat trei ... citeste toata stirea