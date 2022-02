Competitie de tenis de masa in Sala sporturilor "Florin Fleseriu" din Sebes

Sala sporturilor "Florin Fleseriu" din Sebes, gazduieste in acest weekend, o competitie de tenis de masa, la care participa peste 200 de sportivi din Romania.Competitia este structurata pe patru categorii: hobby, avansati, open si elite.Concursul este organizat de catre Ioan Darlea, fost campion mondial la tenis de masa." In acest final de saptamana, la Sebes, are loc o competitie inedita de tenis de masa, gazduita de sala sporturilor "Florin Fleseriu".Peste ... citeste toata stirea