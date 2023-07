Consiliul Judetean Alba si Primaria Alba Iulia au acordat sprijin financiar pentru CS Unirea Alba Iulia si in acest an, demonstrand implicare si sustinere fata de sportul local si performanta sportivilor din judet. Suma aprobata de catre Consiliul Judetean, in acest an, a fost de 312.500 de lei, iar suma aprobata de Primaria Alba Iulia a fost de 150.000 de lei.Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia are o istorie bogata si este cel mai renumit club sportiv din judet. Acest sprijin financiar va ... citeste toata stirea