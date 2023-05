Cristea Alexandra si Zaharia Albert, elevi ai Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, s-au clasat pe locul 2 respectiv 3, la probele de 5000 metri si 3000 metri, la Campionatul National Scolar desfasurat in perioada 13-14 mai."Felicitari echipei noastre de sportivi extraordinari care au stralucit in cadrul competitiei desfasurate in perioada 13-14 mai!Cristea Alexandra a obtinut locul 2, la 5000 de metri mars, demonstrandu-si talentul si perseverenta. Ea avand dubla legitimare, la CS Unirea ... citeste toata stirea