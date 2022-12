Duminica, ora 17:00 Argentina - Franta. Finala mare a Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar

Argentina si Franta se intalnesc duminica, cu incepere de la ora 17.00, pe stadionul "Lusail Stadium" din Doha, in finala mare a Campionatului Mondial de Fotbal.Va fi un duel intre doua super-puteri ale fotbalului mondial, si unul a doi dintre cei mai importanti si valorosi jucatori ai planetei: Lionel Messi si Kylian Mbappe.Cei doi vor in acesta seara adversari, dar ambii sunt colegi de echipa la acelasi club: PSG.Sud-americanii au fost aproape de titlul mondial in 2014, cand au ajuns pana ... citeste toata stirea