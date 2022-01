Duminica, ora 20:00 Derby de Romania, episodul 183: Dinamo - FCSB. Ultimul meci in "Groapa" pentru "caini"

Duminica, se va disputa un nou episod, cel cu numarul 183, din eternul derby de Romania: Dinamo - FCSB.Partida se va disputa cu incepere de la ora 20:00, pe Stadionul din Stefan cel Mare.Va fi ultimul meci pe care Dinamo, il va disputa in "Groapa", stadionul va fi demolat in aceasta vara.Stadionul din Stefan cel Mare, a fost inaugurat in 1951 si a beneficiat de modificari in 2001 si in 2008, Dinamo evoluand pe arena bucuresteana, timp de 71 de ani.Derby -ul va fi unul dezichilibrat din ... citeste toata stirea