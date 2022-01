Duminica, ora 20:00 FCSB - CFR Cluj. Relansarea luptei la titlu sau adio titlu pentru trupa lui Toni Petrea

Duminica, cu incepere de la ora 20.00, pe National Arena, se vor intalni in derby-ul etapei cu numarul 22, ocupanta locului 2, FCSB si lidera la zi a campionatului Romaniei, CFR Cluj.Va fi o partida decisiva pentru echipa bucuresteana, in lupta pentru titlul de campioana la finalul sezonului.In cazul unei victorii diseara, FCSB se poate apropia la 7 puncte de liderul CFR Cluj.De partea cealalta, daca echipa antrenata de Dan Petrescu, se va impune in derby, se va distanta la 13 puncte in fata ... citeste toata stirea