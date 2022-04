Duminica, ora 20:30 Derby de Romania: CFR Cluj - FCSB. Se relanseaza lupta la titlu?

CFR Cluj si FCSB, se vor intalni duminica, cu incepere de la ora 20:30, pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu", in etapa 5 a play-off-ului Ligii 1.Cu un succes in Gruia, FCSB se poate apropia la doar 2 puncte de clujeni, iar lupta pentru titlu va fi relansata.In jurul partidei de la Gruia, a fost un interes imens, derby de Romania se va disputa cu "casa inchisa", toate biletele puse in vanzare pentru partida de astazi, fiind epuizate inca de luni.CFR Cluj este liderul play-off-ului, cu un ... citeste toata stirea