Duminica, ora 21:00, Cupa Mondiala la Fotbal din Qatar: Spania - Germania. In cazul unei infrangeri, "panzerele" parasesc competitia

Duminica, cu incepere de la 21.00, se disputa primul derby de la Cupa Mondiala la fotbal din Qatar: Spania - Germania, meci contand pentru Grupa E.Spania a obtinut o victorie la scor, 7-0, in prima etapa din faza grupelor, in fata nationalei din Costa Rica.Cu o victorie in acest derby, spaniolii isi pot asigura calificarea in optimile de finala ale competitiei, cu o etapa inainte de finalul fazei grupelor.De partea cealalta, in cazul unei infrangeri in partida ... citeste toata stirea