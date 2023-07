Farul, FCSB, CFR Cluj si Sepsi OSK si-au aflat adversarele din competitiile europene in care vor evolua. Campioana Farul va debuta in turul 1 preliminar din Champions League, in timp ce FCSB, CFR Cluj si Sepsi OSK vor juca in turul 2 preliminar din Conference League.Echipele din Romania si-au aflat adversarele din cupele europeneFarul intalneste campioana MoldoveiFarul Constanta va debuta in Champions League cu Sheriff Tiraspol, echipa care a dominat fotbalul din Moldova in ultimii ani. ... citeste toata stirea