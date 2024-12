Helmut Duckadam, portarul legendar al echipei Steaua, a murit, luni, la 65 de ani.Este zi de doliu in lumea sportului romanesc. "Eroul de la Sevilla", marele portar Helmut Duckadam, a murit, astazi, la Spitalul Militar, din Capitala. Duckadam era internat pe sectia de Terapie Intensiva. In septembrie, suferise o operatie pe cord deschis la Spitalul Universitar, din Capitala.Potrivit unor surse, starea de sanatate a lui Helmut Duckadam s-a inrautatit si, in ciuda eforturilor medicilor, la ora ... citește toată știrea