Farul Constanta este noua campioana a Romaniei din Superliga la fotbal.Echipa pregatita de Gheorghe Hagi a castigat duminica seara, pe teren propriu, scor 3-2, partida decisiva pentru titlu cu FCSB.Campioana si in sezonul regulat, Farul a cucerit titlul dupa ce a incheiat play-off-ul fara infrangere pe teren propriu.Este al doilea titlu cucerit de Farul, dupa ce castigat in 2017, pe atunci sub o alta denumire - FC Viitorul.Condusi cu scorul de 0-2, AmarinariiA au intors scorul prin ... citeste toata stirea